⭕️ البرهان يشيد بالوقفة المشرفة للصحفيين والاعلاميين مع الشعب والقوات المسلحة

حيا رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري والمقاومة الشعبية والمستنفرين في تصديها وإفشالها لمخططات مليشيا آل دقلو الإرهابية مشيراً إلى تضحياتها في معركة الكرامة الوطنية.

وأشاد سيادته لدي مخاطبته السبت ببورتسودان لقاء الصحفيين والإعلاميين والذي نظمه الإتحاد العام للصحفيين السودانيين، بالوقفة الصلبة والمشرفة لأهل الاعلام والصحافة مع الشعب السوداني والقوات المسلحة في معركة الكرامة مؤكداً أن أبوابه مفتوحة لكل الصحفيين والاعلاميين .

مبيناً أن الشعب السوداني والقوات المسلحة والأجهزة النظامية قادرون على دحر هذا التمرد .

مؤكداً أنه لا وجود لمليشيا الدعم السريع المتمردة في السودان، وهذا قرار الشعب السوداني.

وأعرب الفريق أول ركن البرهان عن شكره وتقديره للشعب السوداني على الصبر على إنتهاكات وفظائع أسرة ال دقلو الإرهابية ومن عاونهم وقال لن نوقف الحرب إلا بعد الإنتهاء من هذا التمرد الغاشم وأشار إلى أن الشعب لن يسامح هؤلاء المتمردين والمرتزقة .

مبيناً أن القائمين على مفاوضات جنيف قدموا لنا دعوة منقوصة لذلك رفضنا المشاركة فيها وجدد سيادته عدم قبول السودان بدولة الامارات كوسيط فضلا عن رفضه توسعة منبر جدة. وأضاف رئيس مجلس السيادة أن المشاركة في اي مفاوضات ستكون بإسم الشعب السوداني والحكومة وزاد قائلا ” ⁠لن نسمح ونرضى بإختزال هذه الحرب بين مليشيا الدعم السريع والقوات المسلحة وقال أن حق السودانيين لن يضيع طالما هناك قوات مسلحة تدافع عنه.

مشيراً إلى ممارسات المليشيا في إعاقة الاغاثة والمساعدات الإنسانية مؤكداً أن السودان يواجه مؤامرة كبيرة و لكن الشعب والقوات المسلحة قادرون على إفشال هذه المؤامرات.

وبشر سيادته الشعب السوداني بقرب تحقيق الإنتصار وعودة المواطنين إلى منازلهم ومناطقهم. وقال أنه خلال الفترة القادمة سيتم تشكيل حكومة حرب مدنية من التكنوقراط تضطلع بإدارة العمل التنفيذي .

وقال البرهان أن الأجهزة والجهات المختصة ترصد كل غرف الاعلام المعادية بالداخل والخارج التي تتخصص في الإشاعة والإعلام المضر من قبل المليشيا والمتعاونين معهم.

مشيراً إلى إهتمام الدولة بالإعلام ومؤسساته مبينا انه تم دعم بعض المؤسسات الاعلامية الوطنية بالاجهزة والمعدات لمواصلة رسالتها الاعلامية. وقال انه سيتم تخصيص مقرات ودور ايواء للصحفيين والاعلاميين.

من جانبه أعرب وزير الثقافة والاعلام د.جراهام عبدالقادر عن شكره وتقديره لرئيس مجلس السيادة على إتاحته الفرصة للصحفيين والإعلامين والإستماع لقضاياهم مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته القطاعات الإعلامية والصحفية المختلفة في معركة الكرامة.

إلى ذلك ترحم الأستاذ الصادق الرزيقي رئيس إتحاد الصحفيين السودانيين على أرواح الصحفيين الذين إغتالتهم المليشيا الإرهابية ودعا الله أن يفك أسرى الصحفيين الذين لايزالون يقبعون في سجونها .

مشيداً بوقفة أهل الإعلام والصحافة مع القوات المسلحة في معركة الكرامة.منوهاً للدور الكبير للصحفيين والاعلاميين في تصديهم للاعلام المضاد الكاذب من المليشيا وغرفها الاعلامية .

ودعا الرزيقي لانشاء صندوق لدعم الصحفيين وصندوق خاص بالصحفيين الذين تأثروا بهذه الحرب. وأطلق الرزيقي مبادرة لإعادة وتاهيل المؤسسات الاعلامية التي دمرتها الحرب مؤكداً على ضرورة تقديم خدمات التأمين الصحي وبعض الخدمات الأخرى للصحفيين .