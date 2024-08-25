تنفيذي ابوحمد يدشن قافلة التأمين الصحي للمتأثرين من السيول والامطار بأبو حمد

دشن الاستاذ عبد الروؤف حسن المبارك المدير التنفيذي لمحلية ابوحمد القافلة الطبية المجانية التي سيرها التأمين الصحي فرع ولاية نهر النيل بالشراكة مع مركز النهضة لطب العيون المتقدم اليوم لمحليتي ابوحمد.

وقال المدير التنفيذي نحن في امس الحاجه الي مثل هذه القوافل في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها انسان المحلية بسبب الامطار والسيول وكذلك ظروف الاسر الوافدة للمحلية بسبب الحرب .

معربا عن شكره لادارة التأمين الصحي على هذه المبادرة الطيبة، وتمنى عبدالروؤف ان تستقر الاوضاع وان يتحقق النصر للقوات المسلحه ويعم الامن والسلام ربوع البلاد.

من جانبه أوضح دكتور فاربي ابراهيم مصطفي مدير ادارة الخدمات الصحية، ان القافلة تأتي مؤازرة لاهل محلية ابوحمد وتخفيفا لمعاناة الاسر التي تعرضت للسيول والامطار.

واعلن ان القافلة تضم طبيب عمومي ومعمل وصيدلية وخدمات العيون مقابلة اخصائي وبصريات ونظارات وقطرات بالشراكه مع مركز النهضة لطب العيون وتستمر لمدة ثلاثة ايام، ودعا كل المواطنين للاستفادة من خدمات القافلة.