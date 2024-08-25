تنفيذي محلية النهود يدعو للتمسك بأجهزة الدولة وإسناد القوات المسلحة

أكد المدير التنفيذي لمحلية النهود بغرب كردفان، الأستاذ موسى علي إبراهيم، التزام المحلية بضمان استقرار الأوضاع الأمنية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الظواهر السلبية رغم محدودية الموارد المتاحة.

وأشار في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) إلى أهمية دعم القوات المسلحة والتمسك بأجهزة الدولة الرسمية، مع التركيز على الحفاظ على الأمن الداخلي وتعزيز استقرار الجهاز التنفيذي والشرطي والنيابة والقضاء، بجانب دعم المبادرات المجتمعية الفعالة التي تساهم في تحسين الخدمات في المنطقة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والمياه والطرق.

وأشاد موسى بالدور الوطني الكبير الذي قام به المعلمون والمعلمات في محلية النهود من خلال فتح المدارس. كما كشف عن اتخاذ تدابير لتأمين الموسم الزراعي، نظراً لأهمية النشاط الزراعي والحيواني في اقتصاد المحلية.

وأوصى المدير التنفيذي المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من الفيضانات والسيول، مع التأكيد على ضرورة تنظيف المساكن والشوارع الرئيسية في الأحياء، وفتح المجاري، وتجنب بناء المباني على الطرق الرئيسية.