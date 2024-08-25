محلية حلفا تكرم قنصل مصر بحلفا لأدواره في تعزيز العلاقات بين البلدين – صور

نظمت محلية حلفا برنامج تكريم ووداع قنصل مصر بحلفا د. احمد فوزي الشريف.

واثنى المدير التنفيذي للمحلية ابوعبيدة ميرغني برهان، على جهود د.احمد فوزي في تعزيز العلاقات الثنائية بين السودان ومصر في المجالات المختلفة.

مشيرا الى التسهيلات التي تقدمها القنصلية المصرية بحلفا للمواطنين خاصة مع الحالات الانسانية والحالات المرضية بجانب تسهيل دخول البضائع منذ بداية الحرب، لافتا لاستقبال مصر ٱلاف السودانيين.

وقال إن القنصلية المصرية استجابت لنداءات السودانيين بضرورة زيادة منح التأشيرة للحالات المرضية ليتم استيعاب ما لا يقل عن 50 حالة مرضية اسبوعيا بجانب معالجات لبعض الحالات الطارئة.

كما اشاد المدير التنفيذي لمحلية حلفا بدور القنصلية واستجابتها لتخفيف تداعيات السيول والامطار بحلفا ومساعدة المتضررين.

وفي ذات السياق اعلن المدير الطبي لمستشفى حلفا د/وائل محمد شريف تلبية طلبات منح التأشيرة لجميع الحالات المرضية التي تستحق العلاج بجمهورية مصر.

مشيرا الى متابعات القنصل المصري اولا باول مع مستشفى حلفا للحالات المرضية التي تستحق العلاج بالخارج.