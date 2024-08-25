سياسية

والي الشمالية يتسلم قافلة جهاز المخابرات العامة لدعم متضررى السيول والامطار

2024/08/25
جهاز المخابرات العامة
جهاز المخابرات

تسلَّم والي الولاية الشمالية، الأستاذ عابدين عوض الله، السبت، بحضور عدد من أعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية ووفد من رئاسة جهاز المخابرات العامة بقيادة مساعد المدير العام للجهاز، اللواء أحمد محمد أحمد، قافلة دعم مقدمة من جهاز المخابرات العامة لمتضرري السيول والأمطار في الولاية الشمالية. وقد تضمنت القافلة كميات كبيرة من المواد الغذائية والخيام والمشمعات، بالإضافة إلى أصناف متنوعة من الأدوية، بما في ذلك أمصال العقارب، ومعدات رش، وطلمبات شفط المياه.

وفي تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) عقب استلام القافلة، أكد والي الشمالية أن قافلة جهاز المخابرات العامة هي أول قافلة رسمية تصل إلى الولاية، مما يعكس اهتمام الدولة والجهاز بالمتضررين من السيول والأمطار، وحرصهم على التخفيف من معاناتهم. وأوضح أن حكومة الولاية واللجنة العليا لطوارئ الخريف والمنظمات كانت تتابع الوضع عن كثب منذ اليوم الأول لتعرض مناطق واسعة من محليات الولاية للأمطار والسيول، وقدمت الدعم والمساندة للمتضررين عبر ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تمثلت في التدخل السريع والوصول إلى المتضررين وتقديم المعونات لهم، والمرحلة الثانية ركزت على الصحة والإيواء والمحافظة على صحة السكان، بينما تهدف المرحلة الثالثة إلى إعادة الإعمار.

وأشار الوالي إلى أن عدد المتضررين من الأمطار والسيول في الولاية الشمالية تجاوز 13 ألف أسرة، فيما تضررت 10 آلاف منزل جزئيًا أو كليًا. وأعرب عن تقديره لجهود منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والهلال الأحمر القطري، وجمعية قطر الخيرية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم المتضررين باستمرار.

من جهته نقل مساعد المدير العام لجهاز المخابرات العامة اللواء أمن احمد محمد أحمد تحايا ومواساة المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل لمتضرري الأمطار والسيول بالولاية ووقوف الجهاز بجانبهم وتخفيف حجم الأضرار عنهم ودعا لتضافر الجهود الرسمية والشعبية المحلية والمركزية لتجاوز الكارثة. بدوره أكد مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية الشمالية العميد أمن عمر مصطفي أن الجهاز سيظل علي عهده قريبا من مواطن الولاية والشعب السوداني وأشار إلى أن قافلة دعم الجهاز لمتضرري السيول والامطار بالولاية تعتبر واجب واضافة للمتأثرين وتعبيرا صادقا معنويا ورمزيا من جهاز المخابرات العامة لمتضرري السيول والامطار بالشمالية.
سونا

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