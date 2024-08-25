تخريج دفعة جديدة من حفظة القرآن الكريم بمركز البيان بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وفي بورتسودان عاصمة الولاية وفي لقاء مع اتحاد الصحفيين السودانيين قال البرهان بأن السودان يتعرض لمؤامرة داخلية وخارجية، ولن تنتهي الحرب حتى نحرر كل شبر من بلادنا.

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الجزيرة – السودان