شبكة أطباء السودان: يعاني مركز النيل الأبيض للأورام من نقص حاد في أدوية علاج السرطان

قالت شبكة أطباء السودان بأنه يعاني مركز النيل الأبيض للأورام من نقص حاد في أدوية علاج السرطان بسبب قفل قوات الدعم السريع الطرق المؤدية إلى ولاية النيل الأبيض.

– هذا النقص يأتي في ظل خروج مستشفى الخرطوم للأورام والمعهد القومي للسرطان – ود مدني بولاية الجزيرة عن الخدمة بسبب الصراع القائم في البلاد ونهب احتياطي الأدوية.