شاهد بالفيديو.. عودة الروح لأشهر شوارع مدينة أم درمان.. جميع المحلات التجارية والمخابز تباشر عملها مع توفر عربات المواصلات ومتابعون: (راجعين راجعين بإذن الله)

وثق مقطع فيديو أعدته إدارة الإعلام بالقوات المسلحة عودة الحياة لطبيعتها بأحد أشهر الشوارع بمدينة أم درمان العريقة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عادت الروح لشارع “الشنقيطي” بحي الثورة بمدينة أم درمان لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أبريل من العام الماضي.

حيث باشرت جميع المحلات التجارية والمخابز عملها بصورة طبيعية مع توفر عربات المواصلات بشكل كبير في الشارع الكبير.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد تجاوب المتابعين مع بشريات عودة الحياة لعدد من الأحياء بأم درمان وكتبوا: (راجعين راجعين بإذن الله).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين