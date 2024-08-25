شاهد بالفيديو.. وسط غضب جمهور مواقع التواصل.. سودانيات بالقاهرة يحرصن على شراء “البيرة” من أحد المحلات بالشارع العام وهن يرتدين الثوب السوداني دون حياء أو خجل

أثار تصرف لسودانيات مقيمات بالعاصمة المصرية القاهرة, غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد عبرت سودانية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, عن غضبها الشديد من التصرفات والسلوك المشين والمتكرر من بعض مواطناتها بالقاهرة.

وذكرت في حديثها الذي حظي باهتمام كبير أنها كانت شاهدة عيان على تصرف قبيح من بعض السودانيات في مصر.

وقالت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أنها شاهدت سودانيات يقفن بإحدى “البازرات” لشراء “بيرة”, وهن يرتدين الثوب السوداني الذي يدل على هوية المرأة السودانية.

وشنت الفتاة التي ظهرت “منقبة” هجوم قوي على مواطناتها اللاتي أقدمن على هذا السلوك, مطالبة السيدات والفتيات السودانيات في مصر بضرورة ضبط النفس والأخلاق حتى نعود للسودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين