شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية مودة الحنينة تثير غضب الأسافير بوصلة رقص فاضحة مع عازفها خلال حفل بالقاهرة

أثارت المطربة السودانية مودة الحنينة, غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر الفيديو المتداول المطربة مودة, وهي تغني في حفل بالعاصمة المصرية القاهرة وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع.

وقدمت المطربة وصلة رقص مثيرة مع عازف “الطار” المصاحب لفرقتها الموسيقية, حيث تمايلت ووضعت رأسها بالقرب وسط تجاوب الأخير الذي أشعل حماس الفنانة بالضرب على “الطار”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين