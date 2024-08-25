واتساب تختبر اعتماد اسم مستخدم بدلاً من رقم الهاتف

يعمل تطبق واتساب على تطوير نظام جديد لحل مشكلة الرسائل المزعجة التي تواجه المستخدمين، منذ فترة طويلة، وذلك من خلال الاعتماد في التواصل بين المستخدمين على إنشاء أسماء لحساباتهم usernames بدلاً من أرقام الهواتف.

ويختبر واتساب حالياً نظام متقدم لأسماء المستخدمين، بحيث يمكن لكل مستخدم إنشاء اسم خاص يمكن للآخرين العثور عليه، والتواصل من خلاله دون حاجة إلى رقم هاتف المستخدم، وفقاً لتقرير نشره موقع WABetaInfo.

وأوضح التقرير أن محادثات المستخدم الحالية لن تتأثر بالتحديث، بينما يمكنه مستقبلاً بدء محادثات اعتماداً على اسمه الخاص.

وبدأ التطبيق في العمل على تقديم هذه الميزة منذ عام 2023، إذ تهدف إلى تعزيز مستوى الأمان والحد من الرسائل المزعجة.

وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بإنشاء “رمز شخصي” لحساباتهم بعد تحديد اسم المستخدم، وهذا الرمز سيكون ضرورياً للأشخاص الآخرين الذين يرغبون في إرسال رسائل جديدة إليك، ولن يؤثر على المحادثات الحالية، والفكرة هنا هي منع الرسائل المزعجة التي غالباً ما تأتي من أرقام جديدة وغير معروفة.

فكرة مبتكرة.. ولكن

ومع أن هذه الفكرة قد تبدو مبتكرة، إلا أنها قد تكون مرهقة لبعض المستخدمين الذين سيضطرون إلى مشاركة رموزهم الشخصية مع جهات الاتصال الجديدة.

كما أنه لا يزال من غير الواضح كيف ستعمل هذه الميزة في حالات تبادل الأرقام عبر الإنترنت مثل عمليات البيع والشراء، فقد لا يعرف المستخدم هوية الشخص الذي سيتواصل معه خاصة في حالات الشركات والمتاجر.

ولا يزال من المبكر الحكم على فعالية هذه الميزة، إلى أن يتم طرحها للجمهور للحصول على رؤية أوضح، لكن في الوقت الحالي يبدو أنها خطوة جيدة نحو تقليل الرسائل المزعجة على المنصة.

الميزة الجديدة متوفرة بشكل تجريبي على إصدار واتساب التجريبي رقم 2.24.18.2 لهواتف أندرويد.

الشرق