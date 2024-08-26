سياسية
رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتسلم أوراق إعتماد سفير تركيا لدى السودان
تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الأحد أوراق إعتماد سفير جمهورية تركيا لدى السودان السفير فاتح يلدز بحضور الأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين .
وقال السفير التركي في تصريح صحفي أنه نقل لرئيس مجلس السيادة تحيات شقيقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .
مشيراً إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين تركيا والسودان. فضلاً عن علاقات التعاون التي تربط بين البلدين.
وقال ان بلاده تقف بجانب الشعب السوداني في هذه المحنة التي يمر بها معرباً عن أمله في تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
واكد السفير أنه سيعمل خلال فترة عمله على المحافظة على علاقات التعاون المثمرة مع السودان.
إعلام مجلس السيادة
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