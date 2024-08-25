رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتسلم أوراق إعتماد سفير دولة جنوب السودان

تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الأحد أوراق إعتماد سفير دولة جنوب السودان لدى السودان السفير قرنق دينق بحضور الأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين .

وقال سفير دولة الجنوب في تصريح صحفي أنه نقل لرئيس مجلس السيادة تحيات شقيقه الفريق سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان .

مبيناً أن العلاقات بين دولته والسودان علاقات أخوية راسخة.وأشار إلى أن الشعبين الشقيقين هم في الأصل شعب واحد في دولتين.