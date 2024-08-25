سياسية
رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتسلم أوراق إعتماد سفير دولة جنوب السودان
تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الأحد أوراق إعتماد سفير دولة جنوب السودان لدى السودان السفير قرنق دينق بحضور الأمين العام لمجلس السيادة الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين .
وقال سفير دولة الجنوب في تصريح صحفي أنه نقل لرئيس مجلس السيادة تحيات شقيقه الفريق سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان .
مبيناً أن العلاقات بين دولته والسودان علاقات أخوية راسخة.وأشار إلى أن الشعبين الشقيقين هم في الأصل شعب واحد في دولتين.
وأوضح السفير أن شعب جنوب السودان ينظر بكثير من القلق لما يعانيه الشعب السوداني من أزمات متمنياً له دوام الأمن والسلام والاستقرار.
إعلام مجلس السيادة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة