رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتلقى إتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مساء أمس اتصالاً هاتفياً من الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ، تناولا فيه تسهيل حركة المساعدات الإنسانية من جميع المعابر إلى داخل السودان خاصةً معبر أدري. وذلك في إطار تقديم الدعم والعون الإنساني للنازحين واللاجئين والمتأثرين بالحرب.