سياسية
رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتلقى إتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة
تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مساء أمس اتصالاً هاتفياً من الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ، تناولا فيه تسهيل حركة المساعدات الإنسانية من جميع المعابر إلى داخل السودان خاصةً معبر أدري. وذلك في إطار تقديم الدعم والعون الإنساني للنازحين واللاجئين والمتأثرين بالحرب.
وأكد رئيس مجلس السيادة إلتزام حكومة السودان بتسهيل وصول القوافل الإنسانية .
مشيراً إلى موافقة الحكومة على فتح معبر أدري والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين مؤكداً إستعداد حكومة السودان للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في الحقل الإنساني والمنظمات الدولية الأخرى.
إعلام مجلس السيادة
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