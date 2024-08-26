⭕️ رئيس مجلس السيادة يتفقد المتأثرين بالسيول والأمطار بمنطقة أربعات

ووقف سيادته على حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها المواطنون في تلك المناطق، مؤكداً وقوف الدولة بكافة أجهزتها مع المتضررين وتقديم كل ما من شأنه تخفيف وطأة الكارثة عليهم.