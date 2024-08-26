سياسية

⭕️ رئيس مجلس السيادة يتفقد المتأثرين بالسيول والأمطار بمنطقة أربعات

2024/08/26
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تفقد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن  عبدالفتاح البرهان الأحد المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بمنطقة أربعات بمحلية القُنب والأوليب بولاية البحر الأحمر .
ووقف سيادته على حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها المواطنون في تلك المناطق، مؤكداً وقوف الدولة بكافة أجهزتها مع المتضررين وتقديم كل ما من شأنه تخفيف وطأة الكارثة عليهم.
ووجه رئيس مجلس السيادة كافة أجهزة الدولة الاتحادية والولائية بتسخير كل الإمكانيات لمساعدة المواطنين في هذه المناطق وتقديم الدعم والعون لهم .
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إعلام مجلس السيادة

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