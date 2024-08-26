متغيرات المناخ تصل الساحل وأمطار صيفية بمعدلات عالية وسيول جارفة تجتاح ولاية البحر الأحمر

وأشار في تصريحات صحفية ( للمكتب الصحفى للشرطة) الى إصابة عدد (٣) أشخاص مضيفا بتمكن قوات الدفاع المدني من إنقاذ ركاب (لوري) جرفته المياه كما نجحت بمساعدة شباب منطقة أربعات من إنقاذ عدد (٣) اشخاص كانو عالقين بالشجر حيث تم إنقاذهم بواسطة حبال الإنقاذ بحضور والى الولاية الفريق ركن مصطفى محمد نور واللواء ركن محمد عثمان قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية.

وتفيد متابعات (المكتب اصحفى للشرطة ) أنه ومنذ هطول الأمطار بمدينة بورتسودان تم التدخل بواسطة مركبات الدفاع المدني لسحب المياه المتراكمة بواسطة الطلمبات والتناكر وإستمرت عمليات السحب خلال فترة هطول الأمطار خاصة بمراكز الإيواء وتفيد إفادات خبراء المناخ والتنبؤات الجويه بأن السودان يقع في نطاق المتغيرات المناخية التي تشهدها العديد من مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا الامر الذي يفسر هطول أمطار غزيره في شهر أغسطس بولاية البحر الأحمر في منتصف الصيف بإعتباره ظاهرة مناخية غير مسبوقة وتشير خرائط إستقرار الفاصل المداري الي توقعات بإستمرار هطول الأمطار في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والشمالية بمعدلات غير مسبوقة..

المكتب الصحفي للشرطة