والي الشمالية يلتقي اللجنة المركزية لمعالجة مشكلة معبري اشكيت وارقين

التقى والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله، بمكتبه الأحد اللجنة المشكلة من مجلسي السيادة والوزراء لمعالجة مشكلة معبري اشكيت وارقين الحدوديين ،برئاسة اللواء شرطة حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد مساعد المدير العام للعمليات الجمركية ذلك بحضور منسق شؤون التوأمة والمغتربين والمعابر بالولاية الاستاذ محمد عوض محمد خير.

واطلع والي الشمالية على برنامج عمل اللجنة المتمثلة في معالجة آثار القرار المتعلق باورنيك ال lM ،في مدة اقصاها أسبوع ،والذي أثر على بعض الشرائح من المواطنين الذين يستوردون بضائع بصورة شخصية.