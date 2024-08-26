سياسية
الدفعة الخامسة من طائرة المساعدات الجوية الكويتية تصل السودان
وصلت إلى مطار بورتسودان الاحد الطائرة الخامسة من طائرات الجسر الجوي الكويتي حاملة المساعدات الإنسانية للسودان لدعم متضرري الحرب والسيول والفيضانات المقدم من جمعية الهلال الأحمر الكويتي.
وتحمل الطائرة مواد ايوائية وغذائية، وهي تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، تجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع الأشقاء في السودان.
وقال سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري ان الطائرة تحمل 30 طنا من المساعدات تحتوي على خيام ومواد غذائية وبطانيات وأواني منزلية، وهي خامس طائرات الجسر الجوي الثاني الذي بدأ في 14 أغسطس الجاري، مشيرا إلى ان وصول طائرات المساعدات متواصل حيث تصل ثلاث طائرات أخرى بمعدل طائرة يوميا لنقل المواد الاغاثية المتنوعة إلى الشعب السوداني الشقيق.
وأعرب عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من الجهات الرسمية والشعبية بدولة الكويت التي اسفرت عن سرعة انجاز هذا الجسر الجوي خاصة وان السودان يشهد معدلات غير مسبوقة من السيول والفيضانات التي خلفت اضرارا بالغة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الملايين من الشعب السوداني الشقيق بسبب الحرب، معربا عن شكره للجهات السودانية التي قامت بتسهيل كافة الإجراءات والترتيبات لانطلاق هذا الجسر الجوي.
سونا
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