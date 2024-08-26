إبراهيم جابر يبحث مع السفير المصرى إجراءات فك الإختناق بالمعابر الحدودية

إلتقى عضو مجلس السيادة الانقالي مساعد القائد العام الفريق مهندسى بحرى مستشار إبراهيم جابر بمكتبه الأحد السفير المصرى لدى السودان هاني صلاح .

وتناول اللقاء الخطوة التي قامت بها حكومة السودان بضم إدارة المعابر الى الأمانة العامة لمجلس السيادة والتي من شأنها الإسهام في تسهيل العمل بالمعابر الحدودية.

وأوضح عضو المجلس السيادي أن الجانب السوداني أرسل فريق فني من بورتسودان للولاية الشمالية ومن ثم التوجه الى معبري أرقين وإشكيت بغرض تسهيل إجراءات دخول وخروج الشاحنات والعمل على فك الاختناق في هذه المعابر.