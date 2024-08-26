جامعة وادي النيل تستضيف امتحانات طلاب جامعة الإمام الهادي

التقى البروفيسور الصائم، مدير جامعة وادي النيل، اليوم بكلية التربية أساس بالدامر، بالدكتورة إخلاص صالح عبيد، منسق كلية الإمام الهادي ومدير مركز الامتحانات بكلية التربية أساس بالدامر. قدمت الدكتورة إخلاص نيابةً عن الدكتورة بخيتة الهادي المهدي، رئيس مجلس أمناء كلية الإمام الهادي، شكرها وتقديرها لجامعة وادي النيل على استضافتها لامتحانات طلاب كلية الإمام الهادي بكلية التربية أساس بالدامر.

من جهته، رحب البروفيسور الصائم بطلاب كلية الإمام الهادي، مؤكداً على استعداد جامعة وادي النيل لاستقبال جميع الجامعات وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لإجراء الامتحانات.

وفي سياق آخر، قام البروفيسور الصائم بزيارة تفقدية لسير الامتحانات بكلية التربية أساس (الابتدائي والمتوسط) بالدامر، حيث رافقه الدكتور حاتم الفحل، عميد شؤون الطلاب، والدكتور حسن صديق، مدير المكتب التنفيذي، لتفقد قاعات الامتحانات.