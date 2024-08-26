عقب اجراءات التسليم والتسلم الأمين العام لأمانة الحج والعمرة يشيد بالمملكة لتخصيصها مركز خدمات للحجاج السودانيين

تم الأحد بقطاع التوجيه ببورتسودان إجراءات التسليم والتسلم بين أمين امانة المجلس الاعلى للحج والعمرة الاتحادي الأسبق /أحمد مبارك والأمين لامانة الحج والعمرة الحالي سامي الرشيد احمد يوسف ،وذلك بحضور مدير عام قطاع التوجيه بولاية البحر الاحمر/هاشم الأمين وأمين امانة الاوقاف بالولاية/محمد علي بخيت وعدد من المسؤولين بالامانة العامة للحج والعمرة.

و شكر امين امانة الحج الاسبق احمد مبارك حكومة الولاية وامانة الحج بالولاية على تعاونهم لانجاح شعيرة حج الموسم الماضي بالتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية في ظل الظروف التي مرت بها البلاد.

واضاف آلينا على انفسنا ان نشارك في حج هذا العام رغم المعوقات والتحديات، معربا عن شكره للمملكة العربية السعودية لمنحها لهم مركزا لخدمات الحج لتسهيل الإجراءات عبره ووعد انهم وبرغم التحديات يسعون على تنفيذ حج عام 1446ه مبكرا بالشراكة مع الجهات التنفيذية .

من جانبه اشاد سامي الرشيد الأمين امانة الحج لدى تسلمه بحفاوة استقبال قطاع التوجيه مشيرا الي ان روح الفريق الواحد والعمل المشترك يكفل تقديم خدمة جيدة للحجاج وبصورة آمنة في ظل الوضع الراهن وقال انه رغم هذه الظروف استطعنا ان نشكل حضور في حج هذا العام .

و اكد انهم بصدد عمل مؤتمر إسلامي جامع لتعظيم شعيرة الحج تقدم من خلاله عدد من اوراق العمل تصبح خطة لعمل الموسم الجديد يكون مقره ولاية البحر الاحمر .