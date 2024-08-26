منعا للتزوير وانتحال الشخصيات والي الخرطوم يفتتح مركزا لحصر وتصنيف المستنفرين

إفتتح والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الأحد مركز المعلومات والحوسبة التابع للجنة العليا للإستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بحضور رئيس اللجنة الفريق الركن نصرالدين عوض الكريم وأعضاء المكتب التنفيذي.

وحيا والي الخرطوم كل المواطنين الذين انخرطوا في نشاط المقاومة الشعبية وقال أن إنشاء هذا المركز يأتي في أعقاب إجازة اللائحة واعادة تشكيل اللجنة والتي نظرت بشكل شامل لكل أوضاع المستنفرين وقررت تأمين المقاومة من الاستهداف والتزوير وانتحال صفة المستنفرين.

حيث تبدأ أولى خطوات التأمين بحصر المستنفرين وتصنيفهم وأي فرد تم تدريبه فعليا سيتم ادخال كافة بياناته عبر الاستمارة لتمييز افراد المقاومة وتشمل الشهداء والجرحى.

ولفت الوالي أن الولاية بصدد تكوين لجان للمقاومة الشعبية على مستوى المحليات والوحدات الإدارية، مؤكا على أن عمل المقاومة الشعبية لا يتوقف بعد تحقيق النصر وانما هناك أعمال ومهام كبيرة تنتظرها، واضاف لابد من تدريب كل الشعب للتعامل مع الاعداء المحتملين.

وفي ذات المنحي كشف رئيس اللجنة الفريق نصرالدين عوض الكريم بان اللجنة ستنظم حملة لاصحاح البيئة بمشاركة المستنفرين، وقال لابد من وجود المقاومة وسط المواطنين والتخفيف عنهم من معانآة الحرب وتكون زراع متقدم لحكومة ولاية الخرطوم في خدمة المواطنين.