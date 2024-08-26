خلال لقائه نصر الدين عبد الباري وطه عثمان .. وليام روتو يجدد دعم بلاده للسلام

خلال لقائه وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري وعضو المجلس المركزي للحرية والتغيير طه عثمان إسحاق.. الرئيس الكيني وليام روتو يجدد دعم بلاده للسلام والقوى الديمقراطية في السودان وأن أي جهود لتعزيز وحدة تلك القوى يجب أن تنبني على ما تم من عمل في الفترات الماضية.

الجزيرة – السودان