تقدم انكرت أن د.علاء نقد متحدثا باسمها، ولكن الحقيقة (..)

انكرت تقدم أن د.علاء نقد متحدثا باسمها ، ولكن الحقيقة:

1. هو ناطق باسمها وصدر تعميم بذلك بتاريخ 24 يناير 2024م

2. ليس أول من قال ولا آخرهم..

ويمكن أن اعدد المواقف والاقوال والافعال..

– خذ تصريحات النور حمد ، زينب المهدي ، وتغريدات عرمان عن الادارة المدنية ، ودعوة اسامة سعيد وعروة الصادق حظر الطيران وترحيب حزب المؤتمر السودانى بمواقف (الدعم السريع وذهابهم إلى جنيف) وكذلك حزب محمد عثمان..

– اجتماعات نصرالدين عبدالبارى مع القونى دقلو بلندن ، ثم ذهابه مع طه عثمان اسحق إلى نيروبي للقاء رئيس الوزراء الكيني..

– هتافات داعمة للمليشيا فى مؤتمر اديس ابابا ومنع احد المتحدثين لمجرد ادانته لممارسات مليشيا الدعم السريع في الجزيرة..

3. ثم هل كل هذا الحديث والشواهد مجرد رأى شخصي..

وتم الصمت عليها 4 أيام حتى تفاعل معها الرأى العام..

4. تقدم واجهة للمليشيا ولديها إعلان مبادىء سياسي معها ، ومحاولات د.حمدوك التغطية على الوقائع اقصر من أن تحقق فائدة ، إن ملككم عريان..

ابراهيم الصديق على