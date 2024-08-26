تونس.. تعديل موسع يطال وزيري الدفاع والخارجية

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأحد، تعديلاً وزارياً شمل 19 وزارة، من بينها الدفاع والخارجية، وذلك بعد أسبوعين من تعيين كمال المدوري رئيساً للحكومة خلفاً لأحمد الحشاني.

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن التعديل الوزاري تضمن تعيين خالد السهيلي وزيراً للدفاع، ومحمد علي النفطي وزيراً للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

كما أشار البيان إلى أن التعديل شمل تعيين ثلاثة وكلاء وزارة.

وأبقى سعيد على وزير الداخلية خالد النوري، ووزيرة العدل ليلى جفال، بالإضافة إلى وزراء الصناعة والمالية والتجهيز.

يُذكر أن الرئيس التونسي عيّن في 12 أغسطس الماضي وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، كمال المدوري، رئيساً للحكومة، وكلفه بتشكيل فريق حكومي جديد خلفاً لأحمد الحشاني.

وفي شهر مايو الماضي، أقال سعيد، كلا من وزير الداخلية، كمال الفقيه، ووزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، وذلك بعد إقالة وزيري النقل والثقافة.

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