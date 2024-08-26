الأمينة العامة لجمعية الهلال الأحمر السوداني تتفقد متضرري السيول والامطار بمحلية ابو حمد

تفقدت الأمينة العامة لجمعية الهلال الأحمر السوداني الاستاذة عايدة السيد امس برفقة وفد الهلال الأحمر التركي. متضرري السيول والأمطار بمحلية ابو حمد وتعتبر هذه الزيارة الثانية للمنطقة منذ وقوع الكارثة.

هذا وقد شاركت الاستاذة عايدة في مشروع التكية المُعد من قبل فرع الجمعية بولاية نهر النيل، الذي يقدم الوجبات الجاهزة (التكية) للمتأثرين بمراكز الإيواء، وعبرت عن فخرها بمتطوعي المحلية الذين أصبحوا نموذجا في العمل الإنساني.

فيما أكد الأستاذ إمام الدين محمد أحمد المدير التنفيذي لفرع الجمعية بولاية نهر النيل، حرصهم على تقديم مختلف أنواع الدعم الإنساني والعمل بجد مع الشركاء من أجل توفير الخدمات ذات الحوجة المُلحة للمتضررين.

من جانبه أقر المدير التنفيذي للمحلية الاستاذ عبد الرؤوف حسن المبارك، بدور جمعية الهلال الأحمر السوداني الذي لا تخطئه عين، حيث تعتبر الجمعية أول من استجاب للكارثة بتدخل طاقم الطواريء الذي قدم خدمات الاخلاء والاسعافات الاولية والدعم النفسي، موضحا حاجة المتأثرين لمواد الايواء باعتبارها حلا إسعافيا حتى يتمكن المجتمع المحلي من ترتيب نفسه مرة أخرى.

وشكر كذلك وفد الهلال الأحمر التركي على زيارتهم التي تعتبر دعما معنويا بالاضافة لدعمهم بالمواد الغذائية.

كما بيّن مشرف الجمعية بمحلية ابو حمد الاستاذ تاج السر ابو عبيدة، ان متطوعي المحلية ومنذ الوهلة الأولى قد انتظموا في غرفة طواريء من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للأهالي المتأثرين، وعبر كذلك عن امتنانه للدعم المقدم من الهلال الأحمر التركي.

تجدر الاشارة الى ان عملية التوزيع التي قامت بها جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية نهر النيل، والتي تمت اليوم شملت منطقة كجي محلية أبو حمد لصالح 86 أسرة، حيث تمثلت المساعدات في مواد إيواء مقدمة من منظمة الهجرة الدولية.

وكالة سونا