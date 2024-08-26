شاهد بالفيديو.. منعم سليمان: (قابلت حميدتي في إحدى جولاته الأخيرة وسألته السؤال الذي شغل الرأي العام “مالك بقيت طويل كدة؟” وهذا كان رده على سؤالي!!)

كشف الكاتب الصحفي والناشط السوداني المعروف منعم سليمان, عن لقاء جمعه بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وذكر الكاتب الصحفي بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أنه قابل قائد الدعم السريع في إحدى جولاته الأفريقية الأخيرة.

وأكد أنه التقى بحميدتي, تحديداً في فبراير من هذا العام, وكشف عن توجيهه سؤال له شغل الرأي العام وأصبح حديث الجمهور والمتابعين.

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وقال منعم سليمان, في حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين, أنه سأل حميدتي, السؤال الذي شغل بال الكثيرين (مالك طولتا كدة) أي أصبحت طويل مقارنة بشكلك قبل الحرب.

وذكر الناشط أن قائد الدعم السريع رد عليه بسخرية (انت تعال حارب عشان تطول) في إشارة منه إلى أن الشخص عندما يفقد الكثير من وزنه يظهر كأنه أطول من شكله الطبيعي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين