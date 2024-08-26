شاهد بالفيديو.. مواطنو شرق السودان يحاصرون الفنانة ندى القلعة داخل سيارتها وناشط ساخر: (معاهم خالي اختفى من بداية الحرب لمن فرشنا له حالياً ظهر لينا ضمن متحرك ندى القلعة في بورتسودان)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, بمدينة بورتسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت “القلعة” التي زارت بورتسودان مؤخراً وهي محاصرة بعدد كبير من أهل الشرق من قبيلة البجا وبعض الحاضرين داخل السيارة التي كانت تقلها.

وأحتفل الحاضرون بالمطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, بعد أن تغنت لهم وعبرت عن حبها لقبيلة البجا وأهل الشرق.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد قابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي احتفال الجمهور بالمطربة الشهيرة بسخرية كبيرة.

وكتب ناشر المقطع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (خالي عثمان اختفى من بداية الحرب لمن فرشنا له حالياً ظهر لينا في متحرك ندى القلعة في بورتسودان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين