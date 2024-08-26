شاهد بالصور.. حسناء الإعلام السوداني رشا الرشيد تبهر الأسافير بإطلالة ساحرة وتقول: (قمت بتغيير “اللوك” الخاص بي لأنني كنت أمر بفترة صعبة والظروف في مصر متاحة لعمل “اللوك” المناسب)

فاجأت المذيعة السودانية المعروفة رشا الرشيد, متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة ومبهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت نجمة قناة النيل الأزرق السابقة, بنيولوك جديد خطفت به الأضواء.

وقالت المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني, في تصريحات لإحدى الصحف الإلكترونية أنها قامت تغيير “اللوك” الخاص بها لأنها كانت تمر بظروف معنوية ونفسية صعبة بعد تغير الحياة بسبب الحرب.

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: أقدمت على هذه الخطوة من أجل نفسي وليس من أجل أي شخص، والظروف في مصر متاحة لعمل “اللوك” المناسب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين