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شاهد بالصور.. حسناء الإعلام السوداني رشا الرشيد تبهر الأسافير بإطلالة ساحرة وتقول: (قمت بتغيير “اللوك” الخاص بي لأنني كنت أمر بفترة صعبة والظروف في مصر متاحة لعمل “اللوك” المناسب)

2024/08/26
رشا الرشيد4

رشا الرشيد

فاجأت المذيعة السودانية المعروفة رشا الرشيد, متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة ومبهرة.

رشا الرشيد2

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت نجمة قناة النيل الأزرق السابقة, بنيولوك جديد خطفت به الأضواء.

رشا الرشيد3

وقالت المذيعة الملقبة بحسناء الإعلام السوداني, في تصريحات لإحدى الصحف الإلكترونية أنها قامت تغيير “اللوك” الخاص بها لأنها كانت تمر بظروف معنوية ونفسية صعبة بعد تغير الحياة بسبب الحرب.

رشا الرشيد4

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: أقدمت على هذه الخطوة من أجل نفسي وليس من أجل أي شخص، والظروف في مصر متاحة لعمل “اللوك” المناسب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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