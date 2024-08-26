بالصورة.. صحفية مصرية: لأني أحب”السودان” حب شديد فلابد وأن ألبس”التوب السوداني”.. أنا واعدة نفسي ببيت في السودان وفي الحوش”عنقريب” جنبه محمد وردي بيغني “صدفة” وكتب عمنا” الطيب صالح”

خطفت تدوينة لناشطة مصرية الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, بعد أن حظيت بمئات المشاركات وآلاف الاعجابات.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الصحفية المصرية والمراسلة بقناة سكاي نيوز عربية ريا راضي, صورة جمعتها بالمذيعة السودانية رشا الرشيد, بالقاهرة.
وظهرت الصحفية بالثوب السوداني الأنيق وكتبت في تدوينتها التي خطف قلوب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان:
(ولأني أحب”السودان” حب شديد فلابد وأن ألبس”التوب السوداني” ولأني مع نجوم السودان”الست المذيعة المشهورة رشا الرشيد واللي طول ما احنا كنا بنتمشي في مكان في السودان سوا،كانت الناس تشوفها وتتصور معاها بحكم نجوميتها هناك،فكان لازم أتصور معاها،وبيننا صداقة عميقة”بدايتها الشاي المقنن في الشروق شارع النيل خاصة يوم الخميس في الخرطوم..
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