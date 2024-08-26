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بالصورة.. صحفية مصرية: لأني أحب”السودان” حب شديد فلابد وأن ألبس”التوب السوداني”.. أنا واعدة نفسي ببيت في السودان وفي الحوش”عنقريب” جنبه محمد وردي بيغني “صدفة” وكتب عمنا” الطيب صالح”

2024/08/26
ريا راضي

خطفت تدوينة لناشطة مصرية الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, بعد أن حظيت بمئات المشاركات وآلاف الاعجابات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الصحفية المصرية والمراسلة بقناة سكاي نيوز عربية ريا راضي, صورة جمعتها بالمذيعة السودانية رشا الرشيد, بالقاهرة.

وظهرت الصحفية بالثوب السوداني الأنيق وكتبت في تدوينتها التي خطف قلوب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان:

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(ولأني أحب”السودان” حب شديد فلابد وأن ألبس”التوب السوداني” ولأني مع نجوم السودان”الست المذيعة المشهورة رشا الرشيد واللي طول ما احنا كنا بنتمشي في مكان في السودان سوا،كانت الناس تشوفها وتتصور معاها بحكم نجوميتها هناك،فكان لازم أتصور معاها،وبيننا صداقة عميقة”بدايتها الشاي المقنن في الشروق شارع النيل خاصة يوم الخميس في الخرطوم..

وكانت سبب إني حبيت”المقنن” وفضلت ٥ شهور في السودان بشربه صبح وليل..
جمعنا كمان” أولاد أم درمان” في شارع المطار عشان” الشِية” و سلطة”الدكوة”
بعتبر ٥ شهور السودان هم أجمل فترة عشتها برا مصر..
وتغير الحال،وجه كل الأصدقاء السودانيين مصر..
وتعرفت على الست” عفراء” وهي من “ريحة الحبايب” اللي اتعلمت منهم بعض النصايح في الشغلانة فرقت معايا.
و”عفراء” هى مصمم حلي سوداني،شاطرة وعندها صبر غير عادي..
صاحبة نصايح” الصبر”
أنا واعدة نفسي ببيت في السودان،في الخرطوم ٢ ،يكون قريب من أبراج النيلين..
بيت فيه”حوش” كبير زي ما بيقول السودانيون.
أو في” العمارات” يكون قريب من” أميرة ست الشاي”
في الحوش”عنقريب” جنبه” محمد وردي بيغني “صدفة” وكتب عمنا” الطيب صالح”
تصحى بالنهار تشوف”السودانيين” مقيلين في الشوارع وفيه” ونسة”بينهم
بالليل تشرب” قهوة سوداني” مع الأحباب
يوم الخميس” بُري” عند الحبيب” الشريف الهندي”
السودان هو بلد “الأقطاب والأوتاد”
ناس بسيطة وحياة حلوة هادية،مفيش زحمة ولا حد بيزعق في الشارع..
العواجيز وشوشهم فيها”حب و ود ” يبقى”السودان” الأجمل والأحلى وفي قلبي ذكريات لا تُنسى).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين

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