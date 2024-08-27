وزير الداخلية المكلف يتفقد متضررى السيول والفيضانات بمنطقة اربعات – صور

وأوضح السيد وزير الداخلية المكلف لدى مخاطبته مواطنى المنطقة المتضررين ان الزيارة جاءت بهدف الإطمئنان على اوضاعهم والوقوف على أحوالهم ومواساتهم وجبر الضرر الذى لحق بهم إنطلاقا من الواجبات الإجتماعبة والوطنية والأخلاقية تجاه المواطنين المتاثرين بهذه الأحداث بالمنطقة مضيفا ان السيول والفيضانات من الكوارث الطبيعية التى تتطلب تكاتف جميع الجهات ذات الصلة للتخفيف من أثارها المدمرة بمساعدة المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم وأكد السيد وزير الداخلية المكلف إستعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لكافة المتضريين والوقوف إلى جانبهم ووجه بضرورة التنسيق مع جهات الإختصاص لوضع خطط تستهدف إعادة تخطيط وبناء القرى التى تدمرت بصورة علمية وطريقة نموزجية أمنة تضمن سلامة الأرواح والممتلكات.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) ان وزارة الداخلية قدمت دعما عينيا للمتضررين بالمنطقة تمثل فى أدوية ومواد غذائية وقد وجدت البادرة الإشادة والتقدير من المواطنين بالمنطقة .

المكتب الصحفي للشرطة