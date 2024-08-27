افتتاح دورة التحري في الجرائم المتعلقة بإنتهاكات الحرب بعطبرة

أكد اللواء شرطة د/عبد الحفيظ إدريس يحى مدير الإدارة العامة لتدريب الضباط أهمية عمليات التدريب وتطوير الذات وتنمية المهارات من خلال إكتساب المهارات والمعارف العملية النوعية والمتخصصة في رفع كفاءة الضباط وصقل التجارب والخبرات

جاء ذلك لدي إفتتاحه بعطبرة دورة التحرى في الجرائم المتعلقة بإنتهاكات الحرب بدار الشرطة عطبرة وذلك ضمن الخطط التدريبية الموضوعة والإحتياج التدريبى وفق مطلوبات وتوجيهات رئاسة الشرطة وهيئة التدريب للعام (2024)م وأشار سيادته الي المضىء قدما فى الإستمرار لتنظيم وتبنى قيام مثل هذه الدورات والكورسات سعيا لرفع القدرات وتعزيز الكفاءات المهنية والعملية لضباط الشرطة بما يحقق الأمن والإستقرار.

الجدير بالذكر أن الدورة تستهدف عدد (٣٠) دارس من ضباط قوات الشرطة بمشاركة ضباط من مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والنيابة العامة بالولاية وتمثل الدورة تلبية للإحتياج التدريبى الأنى والظرفى نظرا للتطورات والأحداث الأمنية التى تمر بها البلاد ومتطلبات المرحلة .

المكتب الصحفي للشرطة