رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد المتأثرين بالسيول والأمطار بمحلية طوكر – صور

تفقد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن “عبدالفتاح البرهان” المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بمحلية طوكر يرافقه والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور.

ووقف رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له على حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها المواطنون في المحلية .

كما تفقد سيادته الطرق والجسور والكباري التي تأثرت بالسيول والفيضانات بالمنطقة .

لافتاً إلى إلتزام ودعم الدولة للمتضررين من الأمطار والسيول ، وقال ” سنقدم كافة العون والدعم اللازم لهم لتخفيف معاناتهم وتسخير كافة أجهزة الدولة لمساعدة المتضررين لتجاوز هذة المحنة “