مركز الملك سلمان يبادر باستجابة عاجلة لتقديم مساعدات للمتضررين من انهيار سد اربعات وطوكر

قال علي بن جعفر سفير خادم الحرمين الشريفين بالسودان ان المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأنشطة الانسانية بادرت باستجابة عاجلة لتقديم مساعدات إغاثية للمتضررين من انهيار سد “أربعات” في ولاية البحر الأحمر وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من الجانب الحكومي.

وعبر شركائه المنفذين بتقديم مساعدات إغاثية للمتضررين من انهيار السد و الذي أدى إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح وإتلاف البنية التحتية وحدوث أضرار في الممتلكات.

في هذا الشأن يعمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأنشطة الإنسانية على تقديم مساعدات عاجلة إيوائية وغذائية تستهدف 6,000 فرد من المتضررين.

الجدير بالذكر أن المركز يعمل على تقديم مساعدات إنسانية في جميع القطاعات تستهدف المتأثرين بالصراع في جميع ولايات السودان.