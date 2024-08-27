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لدي تفقده الأسواق بمدينة الأبيض والى شمال كردفان يناشد التجار بعدم المضاربة فى الأسعار
قام والى شمال كردفان الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله يرافقه الاستاذ الهادى ناصر مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة الوزير المكلف قام بجولة تفقدية واسعة شملت سوق الابيض الكبير والسوق الشعبي ودلالة الجمعة سوق الزريبة الغربية وربكونا وسوق (5) السلام.
وتاتى الزيارة بهدف تفقد المواطنين وحركة البيع والشراء واسعار السلع الاستهلاكية والغذائية بالاسواق مناشدا التجار بعدم المضاربة والمغالاة واحتكار السلع الغذائية.
وقال سيادته ان الاحتكار وتخزين السلع في هذه الظروف يؤدى الى ارتفاع الأسعار وزيادة معاناة المواطنين مناشدا التجار بمراعاة الظروف فى ظل الحرب الدائرة.
ومواصلة للزيارته وقف سيادته على النشاط الرياضى حيث شهد منافسة المصارعة في ميدان الزريبة الغربية جوار المستشفي الكويتي مباراة جمعت بين كبار المصارعين بمدينة الابيض و قام سيادته بمصافحة المصارعين وحثهم على مواصلة اللعبة الشعبية الاولى فى كردفان
مؤكداً دعمه لمنافسات المصارعة الشعبية بالولاية.
وامتدت زيارة والى شمال كردفان لتشمل الوحدة عشرة ومحطة (13) الصهريج في اقصي غرب مدينة الأبيض واختتم زيارته بسوق (5) السلام جنوب غرب الابيض .
والجدير بالذكر بان هذه الزيارة تعتبر من اوسع الزيارات التفقدية التى قام والى شمال كردفان مؤخرا.
سونا
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