لدي لقائه بمجلس الشباب السوداني جبريل يؤكد إهتمام الحكومة بدعم فرص تشغيل الشباب

أكد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إهتمام الحكومة بدعم فرص تشغيل الشباب وتفعيل دور القطاع الخاص لفتح فرص عمل جديدة تستوعب طاقات الشباب.

بجانب الاستفادة من نوافذ التمويل الأصغر لبناء مشروعات إنتاجية تسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن بما يدعم جهود الدولة في هذا المجال.

وأشار الوزير – خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس الشباب السوداني بمقر الوزارة الاثنين – إلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية سيما الزراعة لبناء شراكات استثمارية تستوعب قدرات الشباب ، مؤكداً اهتمام الحكومة بدعم مراكز التدريب المهني والحرفي والاستفادة من الخبرات الوطنية لتأهيل الشباب.

وأبان السيد الوزير أهمية تواصل المجلس مع منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية للاستفادة من فرص التدريب وبناء المهارات وفتح فرص لتبادل الخبرات والتجارب مع التنظيمات الشبابية الشبيهة في الدول الأخرى.

من جانبه قدم محمد السواحلي رئيس المجلس شرحاً مفصلاً لأهداف المجلس ومن بينها تشجيع عمل الشباب في الزراعة والنظم الغذائية ومشاريع التشغيل الذاتي وتعميق مشاركة الشباب في القضايا المجتمعية ورفع الوعي لمجابهة المخاطر التي تواجه الشباب وأهمها المخدرات والتطرف والعنصرية.