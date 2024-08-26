قطر الخيرية والهجرة الدولية تواصلان توزيع المواد الإيوائية للنازحين بالمجتمع المضيف بالبحر الأحمر

واصلت الفرق الميدانية لقطر الخيريّة، بالشراكة مع “منظمة الهجرة الدولية IOM ” اليوم تنفيذ مشروع توفير المواد الإيوائية للنازحين المستضافين بالمجتمع المضيف في منطقة سنكات، وذلك بعد تقديم حزمة أولى من المواد الإيوائية للأسر المتضررة في ستة مراكز إيواء بمدينة بورتسودان خلال الفترة الماضية.

وعبّر عددٌ من المسؤولين المحليين والأسر المستفيدة بالمجتمع المضيف عن سعادتهم واشادتهم بتوفير قطر الخيريّة ومنظمة الهِجرة الدولية لحزمةٍ جديدة ومُتنوعة من المواد الإيوائية اشتملت كل حزمة منها على عدد من البطاطين، سجادات للنوم، أدوت مطبخ، مصباح يعمل بالطاقة الشمسية، صفائح بلاستيكية لحمل وتخزين الماء، وحقيبة لحمل الأغراض، وناموسيات.