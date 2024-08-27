سياسية
غرفة طوارئ الخريف الاتحادية: انهيار كلي وجزئي لأكثر من 23 الف منزل و132حالة وفاة تراكميا
عقدت غرفة طوارئ الخريف الإتحادية اجتماعها الراتب الاثنين بقاعة الاجتماعات بمعمل الصحة العامة بمدينة كسلا، واستعرضت تقارير الخريف، صحة البيئة والرقابة على الأغذية، بجانب تعزيز الصحة.
وكشف تقرير الخريف، حتى أمس 25 اغسطس الجاري، إن تراكمي الولايات المتأثرة 10 ولايات، ومنها 50 محلية موزعة على 434 منطقة،فيما ارتفع عدد الأسر المتضررة إلى 31،666اسرة والافراد 129،650فردا ،والمنازل المنهارة كليا 12،420منزلا ،وجزئيا 11،472منزلا،في حين بلغ مجمل حالات الوفاة 132حالة، لافتا إلى أن معظم الأضرار بالشمالية ونهر النيل.
فيما اكد تقرير صحة البيئة والرقابة على الأغذية على حصر المتوفر من الكلور بالولايات، فضلا عن الحاجة منه، منوها إلى تنفيذ تدخلات وأنشطة في المحاور المختلفة.
فيما أشار تقرير تعزيز الصحة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة سواء الزيارات المنزلية،وحوارات مجتمعية، وعبر الأجهزة الاعلامية، أو وسائل التواصل الاجتماعي.
سونا
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