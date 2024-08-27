غرفة طوارئ الخريف الاتحادية: انهيار كلي وجزئي لأكثر من 23 الف منزل و132حالة وفاة تراكميا

وكشف تقرير الخريف، حتى أمس 25 اغسطس الجاري، إن تراكمي الولايات المتأثرة 10 ولايات، ومنها 50 محلية موزعة على 434 منطقة،فيما ارتفع عدد الأسر المتضررة إلى 31،666اسرة والافراد 129،650فردا ،والمنازل المنهارة كليا 12،420منزلا ،وجزئيا 11،472منزلا،في حين بلغ مجمل حالات الوفاة 132حالة، لافتا إلى أن معظم الأضرار بالشمالية ونهر النيل.