البرهان يزور منطقة الشجرة بمحلية سواكن – صور

زار رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن *عبدالفتاح البرهان* الاثنين منطقة الشجرة بمحلية سواكن بولاية البحر الأحمر، يرافقه والي الولاية الفريق ركن مصطفى محمد نور.

وكان في إستقباله بالمنطقة وكيل ناظر الرشايدة صلاح صالح سعد وعدد كبير من أعيان القبيلة ورموز المجتمع والمواطنين .

ووقف رئيس المجلس السيادي على أوضاع المواطنين بالمنطقة من خلال طوافه بالسوق وبعض المنشآت ذات الصلة بخدمة المواطنين. حيث إستمع لهموم وقضايا مواطني المنطقة.