*مليشيا الدعم السريع تخطف أطفال بالجزيرة وتطالب بفديات مالية*

هاجمت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين قرية امرحي مساعد بمحلية جنوب بالجزيرة، وطردت الأسر التي عادت إلى ديارها، وخطفت مجموعة من أطفال القرية مطالبة بدفع فديات مالية لإطلاق سراحهم، كما هاجمت أيضاً قرية أم سنيطة بمحلية الحصاحيصا ونهبت ممتلكات المواطنين وأعتدت عليهم بالضرب.

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#محاسبة_المسئولين

عبدالرؤوف طه علي