البرلمان العربي يعزي شعب السودان في وفاة العشرات جراء انهيار سد “أربعات” ويدعو لسرعة تقديم الدعم لإجلاء العالقين

أعرب البرلمان العربي عن تضامنه التام مع الشعب السوداني العزيز نتيجة الحادث الكبير الذي لحق به جراء انهيار سد “أربعات” في ولاية البحر الأحمر، والذي أحدث فيضانات جرفت قرى وقتلت العشرات فضلًا عن العالقين فوق قمم الجبال.

ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لمعاونة السلطات المحلية في التعامل مع هذه الكارثة الإنسانية، والعمل بشكل عاجل من أجل إجلاء العالقين إلى مناطق آمنة ومأهولة بالاحتياجات الأساسية.