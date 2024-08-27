رئيس الوفد الحكومي السوداني للمشاورات مع الجانب الأميركي يقول إن ما جرى في جنيف لم يكن مفاوضات بالمعنى المتعارف عليه، بل هو “تنسيق للهروب وخلق تشويش حتى يتناسى الناس منبر جدة والتزاماته الموقَّعة” لنتعرف على التفاصيل في حوار خاص لوزير المعادن محمد بشير أبو نمو:

الجزيرة – السودان