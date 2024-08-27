سياسية
ما جرى في جنيف لم يكن مفاوضات بالمعنى المتعارف عليه، بل هو تنسيق للهروب وخلق تشويش
رئيس الوفد الحكومي السوداني للمشاورات مع الجانب الأميركي يقول إن ما جرى في جنيف لم يكن مفاوضات بالمعنى المتعارف عليه، بل هو “تنسيق للهروب وخلق تشويش حتى يتناسى الناس منبر جدة والتزاماته الموقَّعة” لنتعرف على التفاصيل في حوار خاص لوزير المعادن محمد بشير أبو نمو:
الجزيرة – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة