الشيوعي: مباحثات جنيف فشلت بكل المقاييس في الوصول لهدفها الرئيسي

قال عضو سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي فتحي الفضل بأن استعادة الانتقال الديمقراطي رهين بمشاركة ممثلي الشعب في أي مباحثات.
وأضاف بأن مباحثات جنيف فشلت بكل المقاييس في الوصول لهدفها الرئيسي وبأن عدم وجود آليه لمراقبة تنفيذ الاتفاقات التي تمت مع الدعم السريع وجنرالات اللجنة الأمنية بمافيها إتفاق جدة يعتبر مشكلة أساسية تواجه كافة الاتفاقات.
– عدم مناقشة الهدف الرئيسي المتمثل في إيقاف إطلاق النار الذي دعيت له الأطراف للتباحث لعدم استجابة قادة الجيش للدعوة لأسباب واهية.
الجزيرة – السودان
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