سياسية
الاتحاد النسائي السوداني: نرفض أي مساعي لتقسيم السودان ونرى أن وحدة الوطن أرضا وشعبا مطلب أساسي
قال الاتحاد النسائي السوداني بأن المجاعة التي تجتاح العديد من مناطق السودان هي أزمة إنسانية تتطلب الاستجابة الفورية ولا بد من وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل
– ضرورة إعطاء أولوية لحماية المدنيين وفرق الإغاثة الإنسانية لأنه أمر لا يمكن التفاوض عليه
– نرفض أي مساعي لتقسيم السودان ونرى أن وحدة الوطن أرضا وشعبا مطلب أساسي لا يمكن المساس به أو التفاوض حوله
– نؤكد على أن مستقبل السودان يكمن في إرادة وقدرات بناته وأبنائه من جميع قوى الثورة والتغيير والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة شعبه هو مسؤولية جماعية.
الجزيرة – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة