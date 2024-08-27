الاتحاد النسائي السوداني: نرفض أي مساعي لتقسيم السودان ونرى أن وحدة الوطن أرضا وشعبا مطلب أساسي

قال الاتحاد النسائي السوداني بأن المجاعة التي تجتاح العديد من مناطق السودان هي أزمة إنسانية تتطلب الاستجابة الفورية ولا بد من وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل

– ضرورة إعطاء أولوية لحماية المدنيين وفرق الإغاثة الإنسانية لأنه أمر لا يمكن التفاوض عليه

– نرفض أي مساعي لتقسيم السودان ونرى أن وحدة الوطن أرضا وشعبا مطلب أساسي لا يمكن المساس به أو التفاوض حوله