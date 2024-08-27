وزير الدفاع السعودي وأمير قطر يبحثان العلاقات وأمن المنطقة

بتوجيه من القيادة، التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، أمس في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

شهد اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال اللقاء، نقل سمو وزير الدفاع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياتهما لسموه ولحكومة وشعب قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. من جهته، حمّل سمو أمير دولة قطر تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

حضر اللقاءَ، وزيرُ النقل والخدمات اللوجستيَّة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومديرُ عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.فيما حضره من الجانب القطري، نائبُ رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي، وعدد من كبار المسؤولين.

جريدة المدينة