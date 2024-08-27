تطبيقات نقل الركاب مقصورة على السعوديين

أكدت هيئة النقل أن العمل في تطبيقات نقل الركاب يقتصر على السعوديين فقط، مع ضرورة منع غيرهم من قيادة السيارات الخاصة للعمل في هذا المجال. كما أوضحت الهيئة عبر حسابها على منصة “إكس” أن قيادة السيارات الخاصة يجب أن تقتصر على مالكيها أو المستخدمين الفعليين لها في حال كانت مملوكة من قبل جهات تمويلية معتمدة.

ولفتت إلى أنَّ مخالفة ذلك تُعرِّض صاحبها للغرامة وفق اللائحة المنظمة للنشاط، لافتةً إلى أنَّه يمكن رفع الملحوظات عن مثل هذه الحالات من خلال خدمة البلاغات عبر الرقم 19929، وكانت هيئة النقل بدأت في وقت سابق تطبيق المرحلة الأولى من قرار قصر العمل على السعوديين، وإلزام غير السعوديين بالعمل في تطبيقات التوصيل المرخَّصة، واعتماد زيٍّ موحد لهم، وإلزام التطبيقات بتفعيل خاصيَّة التحقق من هوية السائقين.

جريدة المدينة