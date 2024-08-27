أمجد فريد : الجرائم في عهد الدعم أسوا من فترة الإنقاذ

قال مساعد كبير مستشاري رئيس الوزراء السابق، أمجد فريد، إن الجرائم المرتكبة في عهد حكم الإنقاذ ليست مبررا لغض النظر عن جرائم الدعم السريع وفقا لاخبار السودان.

ووصف فريد في تغريدة على منصة “إكس”، الجرائم المرتكبة في عهد الدعم السريع بـ “الأسوأ” منها، مضيفاً ” من يقول غير ذلك فليتحسس إنسانيته قبل وطنيته”.