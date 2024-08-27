استشهاد شخصين في قصف لمليشيا الدعم السريع على ود حامد جنوبي المتمة

أبلغ شهود عيان، (السوداني) أن مليشيا الدعم السريع دونت بالمدفعية فجر اليوم، منطقة ود حامد جنوب محلية المتمة وشمال الريف الشمالي لام درمان.

وقال الشهود إن دانتين سقطتا في ميدان خالٍ وسط سوق ود حامد، بينما سقطت دانة في المقابر، اما الدانة الرابعة فقد حققت إصابة مباشرة وادت لاستشهاد شخصين في قرية أبو رغيوة ريفي ود حامد.

صحيفة السوداني