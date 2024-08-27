شاهد بالصورة.. في إطلالة جديدة.. الفنانة إيمان الشريف تبهر جمهورها وتتغزل في نفسها: (بأمانه السمحه من دهب البطانة)

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, صورة حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الشهيرة بنيولوك جديد أبهرت به جمهور ومتابعيها.

وكتبت إيمان الشريف, على الصورة التي حظيت بآلاف الإعجابات بعد ساعات قليلة من نشرها (بأمانه السمحه من دهب البطانة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين