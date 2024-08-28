مدير شرطة ولاية الخرطوم يطمئن على الأوضاع الأمنية والجنائية بمحلية أمدرمان

فى إطار زياراته التفقدية للأقسام والإدارات الشرطية المختلفة قام الفريق شرطة (حقوقى) أمير عبدالمنعم مدير شرطة ولاية الخرطوم بزيارة لشرطة محلية أمدرمان رافقه خلالها أعضاء هيئتى القيادة والإدارة بشرطة الولاية وكان في إستقبالهم اللواء شرطة صالح حسن بخيت مدير شرطة محلية أمدرمان والذى أفاد ( للمكتب الصحفى للشرطة) بأن الزيارة تأتى بهدف وقوف وإطمئنان السيد مدير شرطة الولاية على الأوضاع الأمنية والجنائية بالمحلية مضيفا أنها أسهمت بصورة كبيرة وفاعلة فى رفع الروح المعنوية للقوات لبذل المزيد من الجهد والعطاء تحقيقا للأمن والإستقرار مؤكدا جاهزية قواته وإستعدادها لتنفيذ المهام الموكلة إليها لترسيخ دعائم الأمن بشاعة الطمأنينة فى نفوس المواطنين وحفظ الأرواح والممتلكات.

من جانبه حيا الفريق أمير عبدالمنعم جهود منسوبى شرطة المحلية مشيدا بتضحياتهم وإسهاماتهم فى معركة الكرامة بمحلية أم درمان وإلتحاق عدد مقدر من الضباط وضباط الصف والجنود بسلاح المهندسين وأكد ان رئاسة قوات الشرطة تولى إهتماما متعاظما بإستقرار وإستمرار العمل الجنائى والإدارى بكافة أقسام الشرطة بأمدرمان وكافة المناطق المحررة والتى تشهد إستقرارا .

المكتب الصحفي للشرطة